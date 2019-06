എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷ; ഇറാനെതിരെ യുദ്ധസൂചനയുമായി അമേരിക്ക

വാഷിങ്ടൻ∙ ‘പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ഒരു യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇറാനെതിരെ സൈനികനീക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ യുഎസിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്’– സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടേതാണു വാക്കുകൾ. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെ കപ്പലാക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ മധ്യപൂർവദേശത്തെ സംഘർഷം പുകഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാനെ നേരിടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന പോംപെയോയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. മധ്യപൂര്‍വദേശത്തെ ഇന്ധനനീക്കത്തിനു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും പോംപെയോ പറഞ്ഞു.

മേഖല സംഘർഷത്തിലേക്കു പോവുകയാണെന്ന രീതിയില്‍ പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനു പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയർന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന് 0.4 ശതമാനം വിലയുയർന്ന് ബാരലിന് 62.28 ഡോളറിലെത്തി. വിലയിൽ 1.1 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ‘ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈനിക നടപടി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും യുഎസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്രമണം രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിനു നേരെ ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്.

മൈക്ക് പോംപെയോ (ഇടത്) വെള്ളിയാഴ്ച ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിനു തീ പിടിച്ചപ്പോൾ (വലത്)

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനായി ഒന്നുകിൽ നയതന്ത്രപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മറ്റുവഴികൾ. പക്ഷേ യുദ്ധത്തിലേക്കു പോകാൻ തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപൂർവദേശത്തെ ഏത് ആക്രമണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നു തന്നെയാണ് യുഎസിന്റെ വിശ്വാസം’– ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ പോംപെയോ പറഞ്ഞു.

അതെ, തീർച്ചയായും...

പ്രതിരോധത്തിൽ സൈനിക നടപടിയും ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ‘തീർച്ചയായും’ എന്നുള്ള പോംപെയോയുടെ മറുപടി. ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് സെനറ്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമോയെന്നും ചോദ്യമുണ്ടായി. അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികാരമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പാക്കും. ഇറാന് ആണവായുധം ലഭിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇറാനെ തടയാനുള്ള ശ്രമം യുദ്ധത്തിലൂടെ ആകരുതെന്നു മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആക്രമണസ്വഭാവമുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറാനെ തടയാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും യുഎസ് മുന്നിലുണ്ടാകും–പോംപെയോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ നോർവെ കപ്പലിനു തീ പിടിച്ചപ്പോൾ.

യുഎസിന്റെ ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്, ചൈന, ജർമനി, യുകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വൻ ശക്തികൾ സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ആദ്യവാരം മുതൽ ആയുധ നിർമാണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റൂഹാനിയുടെ വാക്കുകൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയായിരുന്നു പോപെയോയുടേത്. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ജാപ്പനീസ്, നോർവീജിയൻ കപ്പലുകള്‍ക്കു നേരെ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇറാനാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് യുഎസ് ആരോപിച്ചെങ്കിലും രാജ്യം ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെപ്പറ്റി യുഎസും ബ്രിട്ടനും ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അത് ഇറാൻ തന്നെ...?

ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച രീതിയും ആക്രമണത്തിനു വേണ്ട വിദഗ്ധ പിന്തുണയും സമീപകാലത്തെ മറ്റ് ആക്രമണങ്ങളുമെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഇറാനാണെന്ന് പോംപെയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കടലിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആകെ എണ്ണയുടെ 30 ശതമാനവും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ, കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇറാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഎസ് ഉപരോധത്തിന്റെ പേരിൽ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാന്റെ ദേശീയ സേനയാണ്(ഐആർജിസി) ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഏകദേശം സത്യമാണെന്നും ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ കൊക്കുക കറേജിയസ് കപ്പലിൽ നിന്നു പൊട്ടാത്ത മൈൻ നീക്കുന്ന ഇറാൻ സൈന്യം എന്ന പേരില്‍ യുഎസ് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ ദൃശ്യം.

സൗദി രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ഇറാനെതിരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്– ഭീകരതയും നശീകരണവും കൊലപാതകവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഒന്നിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതു വരെ കാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ആണവകരാർ പ്രകാരം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പുകളിൽ നിന്നു പിന്മാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തു വിടുമെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാൻ–യുഎസ് ആണവകരാറിൽ സംഭവിച്ചത്...

വൻശക്തികളുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറുമെന്നും ആയുധ നിർമാണത്തിനുള്ള യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം നടത്തുമെന്നും 2019 മേയ് എട്ടിന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം വിൽപന നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റൂഹാനി, 2 മാസത്തിനകം യുഎസ് ഉപരോധത്തിൽ നിന്നു മറ്റു വൻശക്തികൾ സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ആണവപദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഈ കാലാവധി ജൂലൈ 9ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇറാനെതിരായി ഉപരോധനടപടികൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ട്രംപ് ചെയ്തത്.

ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ സൈനിക ശക്തിപ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം)

ആണവ പദ്ധതി നിർത്തിവച്ചാൽ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് 2015ൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസ് അടക്കം വൻശക്തികൾ ഇറാനുമായി ആണവക്കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്. എന്നാൽ, 2018ൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏകപക്ഷീയമായി കരാറിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയും പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ഇറാന്റെ സമ്പദ്ഘടന വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഒബാമയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഒപ്പുവച്ച കരാറിനെ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിനു മുൻപേ ട്രംപ് എതിർത്തിരുന്നതാണ്. ഇറാൻ ഭീകരസംഘടനകൾക്കു വിവിധ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ആരോപണം.

ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, റഷ്യ, ചൈന, യുകെ എന്നീ വൻശക്തികൾ കരാറിൽനിന്നു പിൻമാറാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാൻ അവരോടു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആണവ കരാർ പ്രകാരം, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം മാത്രമേ ഇറാൻ സൂക്ഷിക്കാവൂ. അധികമുള്ളതു വിദേശത്ത് വിൽപന നടത്തണം. സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച കൂടുതൽ യുറേനിയം അണ്വായുധമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നതിനാലാണു വിലക്ക്.

കരാർ പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ 5 വൻശക്തികൾ നിറവേറ്റുമെങ്കിൽ യുറേനിയം വിൽപന ഇറാൻ പുനരാരംഭിക്കും. എന്നാൽ, യുഎസ് ഉപരോധം പിന്തുടരാനാണു തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം ശേഖരം വർധിപ്പിക്കും. ‘ഞങ്ങൾ കരാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾക്കകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പാണ്’– ടിവിയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത റൂഹാനി വിശദീകരിച്ചു.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇറാഖ് സന്ദർശിക്കുകയും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ യുഎസ് വിമാന വാഹിനികൾ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു മേയിലെ ഇറാന്റെ പ്രഖ്യാപനം. യുഎസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി റഷ്യയും ചൈനയും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. കരാർ നിലനിർത്താൻ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നു ഫ്രാൻസും ജർമനിയും യുകെയും പ്രതികരിച്ചു. കരാറിൽനിന്നു പിൻമാറിയ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനത്തോടും യൂറോപ്യൻ വൻശക്തികൾ യോജിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: Mike Pmpeo on Iran: US considering range of options including military to safeguard ships at Hormuz Strait