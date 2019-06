വിവാഹത്തിനു വിസമ്മതിച്ചു; ബൈക്ക് യാത്രയ്ക്കിടെ കാമുകന്റെ മുഖത്ത് യുവതി ആസിഡ് ഒഴിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച കാമുകന്റെ മുഖത്ത് കാമുകി ആസിഡ് ഒഴിച്ചു. ഡല്‍ഹി വികാസ്പുരി മേഖലയിലാണു സംഭവം. കാമുകനൊപ്പം ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ സൗകര്യപൂര്‍വം തൊടാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ്് ഹെല്‍മറ്റ് ഊരി മാറ്റിയ ശേഷം മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

യുവാവിനും യുവതിക്കും എതിരെ ആസിഡ് ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന തരത്തില്‍ ജൂണ്‍ 11-നാണു പൊലീസിനു വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കൈയില്‍ ചെറിയ പൊള്ളലും യുവാവിന്റെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും ഗുരുതരമായ പൊള്ളലും കണ്ടെത്തി. ആരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ദിവസങ്ങളോളം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ബൈക്കില്‍ പോകുന്നതിനിടെ ആരോ തങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചതാണെന്നാണ് ഇരുവരും മൊഴി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ ഹെല്‍മറ്റ് ഊരിമാറ്റാന്‍ യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു യുവാവ് മൊഴി നല്‍കിയതോടെയാണു പൊലീസിനു സംശയം തോന്നിയത്. തുടര്‍ന്നു മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവില്‍ യുവതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷമായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണ്. അടുത്തിടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാഹം എന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ഉറച്ചുനിന്ന യുവതി ഒടുവില്‍ യുവാവിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വീട്ടില്‍ നിലം കഴുകാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ലായനി പഴ്‌സിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചാണ് യുവതി കാമുകനൊപ്പം ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് തക്കം നോക്കി മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Delhi Woman Throws Acid On Boyfriend For Refusing To Marry Her: Police