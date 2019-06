പരാതി വസ്തുതാവിരുദ്ധം; യുവതിയെ പരിചയമുണ്ട്: ബിനോയ് കോടിയേരി

കൊച്ചി∙ മാനഭംഗക്കേസിൽ മുംബൈയിൽ തനിക്കെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫ്ഐആർ ബ്ലാക്മെയിലിങ്ങെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരി. പരാതിക്കാരിയെ പരിചയമുണ്ട്. ഇവരുടെ പരാതി വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. നാലു മാസം മുൻപ് തനിക്കെതിരെ മറ്റൊരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. യുവതിക്കെതിരെ മുംബൈ പൊലീസിൽ താനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും ബിനോയ് പറഞ്ഞു.

ദുബായിൽ ബാർ ഡാൻസറായിരുന്ന യുവതിയാണ് ബിനോയിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 2009 മുതൽ 2018 വരെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു പരാതി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി വര്‍ഷങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചെന്നും എട്ടുവയസുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

