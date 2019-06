പൊലീസ് കമ്മിഷണറേറ്റ്; സർക്കാർ പിന്നോട്ട്: തീരുമാനം സമവായശേഷമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസിന് മജിസ്റ്റീരിയൽ അധികാരം നൽകുന്ന കമ്മിഷണറേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട്. സമവായമുണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം തീരുമാനം നടപ്പാക്കുകയുള്ളുവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. മുന്നണിക്കകത്തും പുറത്തും എതിർപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ പിൻമാറ്റം.



തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി നഗരങ്ങളിൽ ഐജിമാരെ കമ്മിഷണർമാരായി നിയമിച്ച് അവർക്ക് കലക്ടർമാർക്കു തുല്യമായ മജിസ്റ്റീരിയൽ അധികാരം നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ സിപിഐയും ഐഎഎസ് അസോസിയേഷനും ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ഉടൻ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.



കസ്റ്റഡി മരണമുണ്ടായാൽ ഇൻക്വിസ്റ്റ് നടത്താൻ പോലും പൊലീസിന് അധികാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് മജിസ്റ്റീരിയൽ പദവിയെന്ന് ശൂന്യവേളയിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ച വിടി ബൽറാം പറഞ്ഞു. രണ്ടിടത്ത് നിയമിച്ച കമ്മിഷണർമാരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ് .എ കെ ഗോപാലന്റെ പിൻമുറക്കാർക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ബൽറാം പറഞ്ഞു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ബോധം ബൽറാമിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചു.

English Summary: Decision to grant magisterial powers to police will be delayed