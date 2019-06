കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം. പൊലീസിനു മേല്‍ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തയാള്‍ എങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

പൊലീസ് സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാധ്യതയെന്ന് കമ്മിഷണര്‍ കത്തയച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഈ കത്ത് ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് വിമര്‍ശനം. ഈ വിഷയത്തിൽ മേൽ ഡിജിപി നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary: Thiruvananthapuram commissioner has no control over policemen: HC