സുധാകരന്റെ വിമർശനം ഏറ്റു; മഴക്കാലത്ത് റോഡ് പൊളിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ മഴക്കാലത്ത് റോഡ് പൊളിച്ചാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയെന്നു ജല അതോറിറ്റിക്ക് ജലവിഭവമന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചു മാത്രമേ റോഡുകള്‍ പൊളിക്കാവൂ എന്ന് ജല അതോറിറ്റിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. മഴക്കാലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ജല അതോറിറ്റി റോഡുകള്‍ പൊളിക്കുന്നതില്‍ മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍ അഴിമതി ആരോപിച്ചതോടെയാണ് ഇടപെടല്‍.

നല്ല റോഡുകള്‍ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ വലിയ അഴിമതിയാണെന്ന ജി.സുധാകരന്റെ ആരോപണം ജലവിഭവവകുപ്പിന് ക്ഷീണമായി. മൂന്ന് വര്‍ഷം കൊണ്ട് 3000 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് വകുപ്പിനുണ്ടാതെന്ന സുധാകരന്റെ പരാമര്‍ശത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് കാണുന്നത്.

ജി.സുധാകരനുമായി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി സംസാരിച്ചു. പൊതുമരാമത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മില്‍ ധാരണയായ ശേഷമേ റോഡുകള്‍ പൊളിക്കൂ. മഴക്കാലത്ത് റോഡ് പൊളിക്കില്ലെന്നും കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. അനുവാദമില്ലാതെ റോഡ് പൊളിച്ചതിന് നേരത്തെ പലപ്പോഴും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പരസ്പരം ഒത്തൂതീര്‍പ്പിലെത്തുകയായിരുന്നു.

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി റോഡുകള്‍ പൊളിക്കുന്നതില്‍ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ ഒരു സമിതിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യവും സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: K Krishnankutty orders not to cut roads during rainy seasons after G. Sudhakaran lambasted the KWA