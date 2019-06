വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം / കണ്ണൂർ ∙ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്ററിന് അ‌നുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു കണ്ണൂര്‍ ആന്തൂരില്‍ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്‍ പാറയിൽ (49) ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം. പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. അനുമതി നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. പിഴവ് കണ്ടെത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീനും അറിയിച്ചു.

പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സിപിഎമ്മിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാനാകാതെയെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവിന്റെ ഭാര്യയാണു നഗരസഭാധ്യക്ഷ. സാജന്റെ മരണം സിപിഎം നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ്. സമഗ്രമായ പൊലീസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ചെന്നിത്തല വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരസഭ വേട്ടയാടിയെന്നു സാജന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അനുമതി നല്‍കില്ലെന്ന് അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞിരുന്നു. മനഃപൂര്‍വം തടസ്സങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നഗരസഭയിൽ പല തവണ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും കൺവൻഷൻ സെന്ററിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശരേഖ കിട്ടാതിരുന്നതോടെയാണു പ്രവാസി വ്യവസായി കൊറ്റാളി അരയമ്പേത്ത് നൂപുരത്തിൽ സാജൻ ജീവനൊടുക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഒരു അംഗം പോലുമില്ലാതെ സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന ആന്തൂ‍ർ നഗരസഭയിലാണു സംഭവം. പാർട്ടി ഗ്രാമമായ ബക്കളത്ത് 15 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണു സാജൻ കൺവൻഷൻ സെന്റർ നിർമിച്ചത്.

നിർമാണത്തിലെ അപാകത കാരണം കെട്ടിടം പൊളിക്കണമെന്നു നഗരസഭ നോട്ടിസ് നൽകി. സാജന്റെ പരാതിയിൽ സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടതോടെ നഗരസഭയും നഗരാസൂത്രണ വിഭാഗവും അടങ്ങുന്ന സംയുക്ത സമിതി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ പരിശോധന നടത്തി. അപാകതയില്ലെന്നാണു ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫിസർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്നു സാജന്റെ കമ്പനിയായ പാർഥ ബിൽഡേഴ്സ് പറയുന്നു. നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫയൽ പിടിച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്നു സാജൻ ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു.

