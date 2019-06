കോഴിക്കോട് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി ജോസഫ് വിഭാഗം

കോഴിക്കോട്∙ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പി.ജെ.ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നു പുതിയ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജോസ് കെ.മാണിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി.എം. ജോസഫിനെ മാറ്റി പകരം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.വി.തോമസിന് ചുമതല നൽകിയെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം അവകാശപ്പെട്ടു.

ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗം ഏകപക്ഷീയമായി ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പാർട്ടി പിളർന്നതായി പി.ജെ. ജോസഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ യുഡിഎഫ് രംഗത്തെത്തി. ജോസ് കെ.മാണിയോടും പി.ജെ.ജോസഫിനോടും പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. സമവായ നീക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ജോസ് കെ.മാണിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ജില്ല പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റി പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത്.



English Summary: New district president for Kerala congress (M) in Kozhikode