ശബരിമലയ്ക്കു പുറമേ 3 ബില്ലുകൾക്ക് കൂടി അനുമതി; താരമാകാൻ എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സ്വകാര്യ ബില്ലിനു പുറമേ എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന് 3 സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 200 ആക്കി വർധിപ്പിക്കുക, കുറഞ്ഞ കൂലി 800 രൂപ ആക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ബിൽ.



ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസംഘടിത തൊഴിലാളികളെ ഇഎസ്ഐ പരിധിയിൽകൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന്. സർഫേസി നിയമത്തിൽനിന്ന് ചെറുകിട ഇടത്തരം വായ്പകളെടുത്തവരെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഒരു ബിൽ. 21ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

