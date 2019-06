'ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്' സർക്കാരിന്റെ അജൻഡയല്ല; രാജ്യത്തിന്റെ അജൻഡ: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതിയുണ്ടാക്കാൻ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. സമിതി വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്തും.

ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അജൻഡയല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ അജൻഡയാണെന്ന് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അടക്കം വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു. 21 കക്ഷികളുടെ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി യോഗതീരുമാനങ്ങൾ അറിയിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. മൂന്നു കക്ഷികൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: One nation one election: PM forms new committee