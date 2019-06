ആ വലിയ വാക്ക് സർക്കാർ മറന്നു; പ്രവാസി വ്യവസായി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് സ്വജീവൻ

കൊച്ചി ∙ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് സർക്കാർ നൽകിയ വാക്കു പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്‍ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നെന്നു പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകർ. സംസ്ഥാനത്തു വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കേണ്ട വിവിധ അനുമതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ലഘൂകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ 2017ൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനു നൽകിയ വാക്ക്. ‌

കേരളത്തിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ താൽപര്യപ്പെട്ട് 2000 കോടി മുടക്കാനൊരുങ്ങിയ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള വികെഎൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലാണു സർക്കാർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് ഉറപ്പു നൽകിയത്. കുര്യന് വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടിയും താഴേത്തട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടും പദ്ധതികൾക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു വർഗീസ് കുര്യന്റെ കുറിപ്പ്.



പരാതിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ആക്ടിങ് ചെയർമാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയിൽനിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയത്. വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ അനുമതികൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കെസ്വിഫ്ട് (കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പരന്റ് ക്ലിയറൻസ്) സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒന്നും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.



കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അസന്റ് എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 11നാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനുള്ള പോർട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ 15 ലക്ഷം മുടക്കി വികസിപ്പിച്ച വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല. കെഎസ്ഐഡിസി മുൻകൈ എടുത്തു നടപ്പാക്കിയ ഈ പോർട്ടൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണു വിശദീകരണം. പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ പെർമിറ്റ് നൽകാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതു പ്രയോഗത്തിൽ എത്താത്തതിന്റെ യഥാർഥ കാരണം എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയോടു സംഭവം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ടു നൽകാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗം പി.മോഹൻദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാജന് തന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ വൈകിയതിന്റെ കാരണം അന്വേഷണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



English Summary: if state government don't forget the assurance, NRI investor may not be lose his life