വ്യോമസേന വിമാനാപകടം: മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു

ന്യൂഡൽഹി∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വനത്തിൽ തകർന്നുവീണ വ്യോമസേന വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും ഏഴുപേരുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ഇത് ജോര്‍ഹത്തിലെ വ്യോമകേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി. 13 പേരായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജൂൺ മൂന്നിന് അസാമിലെ ജോർഹതിൽ നിന്നും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ മചുകയിലേക്ക് പറക്കവെയാണ് വിമാനം കാണാതായത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയായി.

12000 അടി ഉയരത്തിൽ മലമുകളിലാണ് വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ജൂൺ 11ന് എംഐ 17 ഹെലികോപ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് തകർന്നുവീണ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായത്. മോശം കാലാവസ്ഥയും കാഴ്ച മറഞ്ഞതുമാകാം വിമാനം തകരാൻ കാരണം. അഞ്ച് യാത്രക്കാരും എട്ട് സേനാംഗങ്ങളുമായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കനത്ത മഴ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു. വ്യോമസേന, കരസേന വിഭാഗങ്ങളും പ്രാദേശികരും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

