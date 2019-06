കുളുവിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് 42 മരണം; വീണത് 500 അടി താഴ്ചയിലേക്ക്

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കുളുവില്‍ സ്വകാര്യ ബസ് കൊക്കയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് 42 പേര്‍ മരിച്ചു. മുപ്പതിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബസിനു മുകളിൽ യാത്രക്കാർ കയറിയിരുന്നതാണു മരണസംഖ്യ കൂടാൻ കാരണമെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കുളുവില്‍നിന്നു 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഗഡഗുഷൈനിയിലേക്കു പോകവെ അഞ്ഞൂറടി താഴ്ചയിലേക്കു ബസ് മറിയുകയായിരുന്നു.

അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങും പരിധിയലധികം ആളുകള്‍ കയറിയതുമാണു ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ കാരണമെന്നാണു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഹിമാചല്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആചാര്യ ദേവവ്രത്, മുഖ്യമന്ത്രി ജയ് റാം ഠാക്കൂർ‌ തുടങ്ങിയവർ അനുശോചിച്ചു. മജിസ്റ്റീരിയല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.



