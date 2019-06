ന്യൂഡൽഹി ∙ 2014ൽ തുടങ്ങിവച്ച വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുട‌ർച്ചയ്ക്കാണു ജനം ഇക്കുറി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നൽകി സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു രാഷ‌‌്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ്. 17–ാം ലോക‌‌്സഭയുടെ ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളെയും നിയമപരിഷ്കാരങ്ങളെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ രാഷ‌്‌ട്രപതി, സർക്കാർ അതിന്റെ തുടർപരിപാടികളുമായി മു‌ന്നോ‌ട്ടുപോവുകയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ തുടക്കമിട്ട നമാമി ഗംഗ പദ്ധതി പോലെ, കാവേരി, പെരിയാർ, നർമദ, യമുന, മഹാനദി, ഗോദാവരി എന്നിവയെ ഈ സർക്കാർ മാലിന്യമുക്തമാക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 3 സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നാവുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനടുത്താണ് ഇന്ത്യയെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു 5 ട്രില്യൻ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലഘ‌ട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും എല്ലാവരും സഹക‌രിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രപതി ആവശ്യപ്പെ‌‌‌ട്ടു. വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പു തുടരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇതേക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ ‌വിട്ടുനിന്നതിന്റെ തൊട്ടുപി‌റ്റേന്നാണ് ‌രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരാമർശം.

ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം, ദേശീയത, റഫാൽ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചു പരാ‌‌മർശിക്കുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ഡെസ‌്ക്കിലടിച്ചു പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പൊതുവേ മൗനം പാലിച്ചപ്പോൾ, ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശത്തിനിടെ സെഡിക്കലടിച്ചു സോണിയ ഗാന്ധിയും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം േചർന്നു.

രാഷ്ട്രപതി നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ മറ്റു പ്രധാന്യകാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

∙ കർഷക വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും.

∙ എല്ലാവർക്കും മേ‍ൽക്കൂര, പാചകവാതക കണക്ഷൻ, വൈദ്യുതി ശുചിമുറി,

∙ ആരോഗ്യചികിൽസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക

∙ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു റോഡ്

∙ ശ്രീനാരയണഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടാണ് ‘പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ’ ദർശനമെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ഗുരുവിന്റെ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവ്വരും സോദരത്യേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിതെന്ന പദ്യശകലം ചൊല്ലി അർഥം പറ‍ഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി മുന്നോ‌ട്ടു വച്ച അടിസ‌്ഥാന മന്ത്രം എ‌ല്ലാ എംപിമാരും ഓർക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

