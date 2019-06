ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ അൽപസമയത്തിനകം പരിഗണിക്കും

മുംബൈ∙ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ബിനോയ് കോടിയേരി അഭിഭാഷകൻ മുഖേന മുംബൈ ദിൻഡോഷിയിലെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. അപേക്ഷ കോടതി മൂന്നു മണിക്കു പരിഗണിക്കും.

ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ യുവതിയുടെ മൊഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ ഒഷിവാര പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫ്‌ളാറ്റിലും ഹോട്ടലിലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മുംബൈയിലെ ഓഷിവാര സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ വിനായക് ജാദവ്, കോൺസ്റ്റബിൾ ദേവാനന്ദ് പവാർ എന്നിവർ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കണ്ണൂരിലെ വീടുകളിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ എഫ്ഐആർ പകർപ്പ്, ബിനോയ് കോടിയേരിയും യുവതിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെയും യുവതിയുടെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയെ കാണിച്ചാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ മുംബൈ പൊലീസ് സഹായം തേടിയത്.

English Summary: Binoy Kodiyeri move to court for an anticipatory bail