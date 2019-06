യുവതീപ്രവേശം തടയാൻ കേന്ദ്രം നിയമ നിർമാണം നടത്തണം: കടകംപള്ളി

തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിയമ നിര്‍മാണം നടത്തണമെന്നും ജനത്തെ തെരുവില്‍ ഇറക്കരുതെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി ലോക്സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് നിയമ പരിരക്ഷ നല്ലതാണ്. ആചാരം സംരക്ഷിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം നിയമം കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ വിശ്വാസികളെ തെരുവില്‍ ഇറക്കരുത്- മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ നിയമം നിര്‍മിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ലോക്സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യബില്ലിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റി എന്നു കാണിക്കുന്നതിനാകാം അദ്ദേഹം ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം ഈ പ്രശ്നത്തെ ഗൗരവമായി കാണണം. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പുനഃപരിശോധാ ഹര്‍ജി നിലനില്‍ക്കുകയാണെങ്കിലും നിയമം നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ തടസമില്ല.



നിയമവാഴ്ചയും, ഭരണഘടനയും അനുസരിച്ചു മാത്രമേ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയൂ. നിയമനിര്‍മാണത്തിനു കാലതാമസം വരുന്നെങ്കില്‍ കേന്ദ്രം ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കണം. പറഞ്ഞാല്‍ പോര പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ആര്‍ജവം കേന്ദ്രം കാണിക്കണം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിയമനിര്‍മാണം നടത്താന്‍ അധികാരമില്ല. ഇതു കേന്ദ്രത്തിനും അറിയാം. ആചാരം സംരക്ഷിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ലോക്സഭയുടെ ഈ സെഷനില്‍തന്നെ നിയമം നിര്‍മിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

