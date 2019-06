കുട്ടികളെ ഓടിക്കളിക്കാൻ വിടണം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കുട്ടികളെ ഓടിക്കളിക്കാൻ വിടണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പണ്ടുകാലത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി ഓടിക്കളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പഠിക്കണമെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്.

കുട്ടികളുടെ കുട്ടിത്തത്തിനു സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഫലമെന്നും രാജ്യാന്തര യോഗ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യോഗ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കും. ലഹരിയുടെ ദുഷിച്ച രീതികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മനസ് യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്താനാവുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English summary: Children must play in the field: Pinarayi Vijayan