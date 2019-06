ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ ട്രംപിന്റെ അനുമതി; മിസൈലുകള്‍ തൊടുക്കും മുമ്പ് മനംമാറ്റം

ന്യൂയോർക്ക്∙ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനു സമീപം ആകാശാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച യുഎസ് ചാരവിമാനം ഇറാന്‍ വെടിവച്ചിട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അനുമതി നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. റഡാര്‍, മിസൈല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്താന്‍ ട്രംപ് അനുമതി നല്‍കിയതായി ബന്ധപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രേഖകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അവസാന നിമിഷം ട്രംപ് തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നു പിന്നോട്ടു പോയെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇറാന്‍ സൈന്യത്തിനും ജനങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം കുറയ്ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പുലരുന്നതിനു മുന്‍പ് ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാല്‍ വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ നടന്ന നീണ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകി തീരുമാനത്തില്‍നിന്നു പിന്മാറുകയായിരുന്നു.

യുദ്ധവിമാനങ്ങളും കപ്പലുകളും ആക്രമണത്തിനു തയ്യാറെടുത്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പിന്‍മാറ്റം. ആക്രമണം വേണ്ടെന്ന ഉത്തരവ് വന്നതോടെ ഒരു മിസൈല്‍ പോലും ഉതിര്‍ത്തില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നു യുഎസ് പൂര്‍ണമായി പിന്‍വാങ്ങിയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. മധ്യപൂര്‍വദേശം ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രംപ് നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണമാകുമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. 2017ലും 2018ലും സിറിയയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രംപ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ട്രംപിന്റെ മനംമാറ്റമാണോ, ഭരണതലത്തിലുള്ള ആശങ്കയാണോ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറാനുള്ള കാരണമെന്നും വ്യക്തമല്ല. ഇതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാന്‍ പെന്റഗണും വൈറ്റ്ഹൗസും തയാറായിട്ടില്ല. ട്രംപിന്റെ മുതിര്‍ന്ന സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടകന്മാര്‍ക്ക് ഇറാനെതിരായ നീക്കത്തില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ട്. യുഎസ് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോണ്‍ ബോള്‍ട്ടന്‍, സിഐഎ ഡയറക്ടര്‍ ജിനാ ഹാസ്‌പെല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ആക്രമണനീക്കത്തെ അനുകൂലിച്ചു. എന്നാല്‍ പെന്റഗണിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രതികൂലാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനെ എതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ എണ്ണക്കപ്പലുകളെ ഇറാന്‍ ആക്രമിച്ചുവെന്ന യുഎസ് ആരോപണം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് യുഎസ് ഡ്രോണ്‍ ഇറാന്‍ വീഴ്ത്തിയത്. എന്തുവില കൊടുത്തും വിദേശ ആക്രമണം ചെറുക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ റെവലൂഷനറി ഗാര്‍ഡ് ആണ് ഡ്രോണ്‍ തകര്‍ത്തത്. അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ ആര്‍ക്യു-4 ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്ക് എന്ന ആളില്ലാ വിമാനമാണ് വ്യോമപരിധി ലംഘിച്ച് പറന്നതെന്ന് ഇറാന്‍ ആരോപിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി 30 മണിക്കൂര്‍ വരെ പറക്കാന്‍ ശേഷിയുളള നിരീക്ഷണ പേടകമാണ് ആര്‍ക്യു-4. ലൈവ് നിരീക്ഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, മികച്ച ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും എന്നിവ കൈമാറാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഈ ഡ്രോണ്‍ ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

English Summary: Donald Trump gave 'initial approval' for Iran strikes in response to drone attack