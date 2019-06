മുംബൈയിൽ നാവികസേന യുദ്ധക്കപ്പലിൽ തീപിടിത്തം; ഒരു മരണം

മുംബൈ∙ മസ്ഗാവ് ഡോക്കിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന നാവികസേന യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ തീപിടിത്തം, ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്, ഇതു ഗുരുതരമല്ല. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചേ മുക്കാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കപ്പലിലെ എയർകണ്ടിഷൻ സംവിധാനത്തോടു ചേർന്നാണു തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണു സൂചന. രാത്രിയോടെ 9.45ഓടെ തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. കരാർ ജീവനക്കാരനായ ബജേന്ദ്ര കുമാർ(23) ആണു മരിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റും ശ്വാസംമുട്ടിയുമാണ് മരണം.

ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും മുൻപേ മരണം സംഭവിച്ചതായാണു വിവരം.ദക്ഷിണ മുംബൈയിൽ സിഎസ്എംടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്താണ് കപ്പൽ നിർമാണശാലയായ ‘മസ്ഗാവ് ഡോക്’. കപ്പലിന്റെ 12704 യാർഡിലെ കപ്പലിന്റെ സെക്കന്റ് ഡെക്കിലാണ് തീപിടിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും ഡെക്കുകളിലേക്ക് തീപടരുന്നത് വൈകിട്ട് ഏഴോടെ തടയാൻ സാധിച്ചു. തീയണയ്ക്കുന്നതിന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ എട്ട് യൂണിറ്റ് എത്തി. ‘ചെറിയ’ തീപിടിത്തമാണ് ഉണ്ടായതെന്നു മസ്ഗാവ് ‍ഡോക്ക് ഷിപ്‌ബിൽഡേഴ്സ് (എംഡിഎസ്എൽ) വക്താവ് പറഞ്ഞു.

മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയറായ സ്റ്റെൽത്ത് ഗൈഡഡ് കപ്പലാണ് ഐഎൻഎസ് വിശാഖപട്ടണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള നാലു കപ്പലുകളാണ് എംഡിഎസ്എല്ലിനു കീഴിൽ നിർമിക്കുന്നത്. 29,340 കോടി രൂപയുടേതാണു പ്രോജക്ട് 15–ബി എന്ന പേരിലുള്ള കപ്പൽ നിർമാണ കരാർ. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ളതാണ് മസ്ഗാവ് ഡോക്ക്. ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സ്കോർപ്പീൻ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും നിർമിക്കുന്നത്.

2015 ഏപ്രിലിലാണ് പ്രോജക്ട് 15–ബി ആരംഭിച്ചത്. 2021ൽ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് അപകടം. 2018 മാർച്ചിൽ മസ്ഗാവ് ഡോക്കിൽ ഐഎൻഎസ് കൊൽക്കത്തയുടെ നിർമാണത്തിനിടെ വാതകച്ചോർച്ചയുണ്ടായി കമാൻഡർ കുന്തൽ വാധ്വ മരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഒട്ടേറെ പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുയും ചെയ്തു.

മുംബൈ നേവൽ ഡോക്‌യാർഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ഐഎൻഎസ് മാതംഗ എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിനു തീപിടിച്ചത് 2014 ഏപ്രിലിലാണ്, അന്ന് ആർക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നില്ല. അതിനു തൊട്ടുമുൻപത്തെ വർഷം സ്വാതന്ത്യ്രദിനത്തലേന്ന് നേവൽ ഡോക്‌യാർഡിൽ നിർത്തിയിട്ട ഐഎൻഎസ് സിന്ധുരക്ഷക് മുങ്ങിക്കപ്പലിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 18 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഏക വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ 2019 ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ ഡി.എസ്. ചൗഹാൻ (28) മരിച്ചിരുന്നു. കപ്പല്‍ കർണാടകയിലെ കാർവാർ തുറമുഖത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു തീപിടിത്തം.

