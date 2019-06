ബെംഗളൂരു ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ കർണാടകയിലെ സഖ്യസർക്കാരിന്റെ ഭാവിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ജെഡിഎസ് നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡ. മകൻ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി നയിക്കുന്ന സർക്കാർ എത്രകാലം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നേക്കുമെന്നും ദേവെഗൗഡ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

‘എത്രകാലം ജെഡിഎസ്–കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു പറയാനാവില്ല. ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. 5 വർഷം ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നാണു കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം നോക്കൂ. നമ്മുടെ ജനം മിടുക്കരാണ്, അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും. കോൺഗ്രസിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു കാബിനറ്റ് സ്ഥാനം ത്യജിച്ചു. സഖ്യം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം കുമാരസ്വാമി ചെയ്യുന്നുണ്ട്’– 86കാരനായ ദേവെഗൗഡ പറഞ്ഞു. കുമാരസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.



പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി കുമാരസ്വാമി രംഗത്തെത്തി. വലിയ ചർച്ചയായതോടെ ദേവെഗൗഡയും സ്വരത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചല്ല, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണു താനുദ്ദേശിച്ചത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ജെഡിഎസുമായുള്ള സഖ്യം തെറ്റായെന്നും ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്ന സൂചനകൾക്കിടെയാണു ദേവെഗൗഡയുടെ പരാമർശം.



പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യമായി മത്സരിച്ചിട്ടും ഒരു സീറ്റു വീതമാണു ജെഡിഎസും കോൺഗ്രസും സംസ്ഥാനത്തു നേടിയത്. 25 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിയാണു വിജയിച്ചത്. ദേവെഗൗഡയും പരാജയപ്പെട്ടു. സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അനുഭവിക്കുന്ന വേദന പുറത്തുപറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണത്തിലേറാൻ ‘ഓപ്പറേഷൻ താമര’യുമായി ബിജെപി ശ്രമിക്കവേയാണു ദേവെഗൗഡയുടെ വാക്കുകളെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.



