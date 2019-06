യുവതിയുടെ പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചത്, ഡിഎൻഎ പരിശോധന വേണ്ട: ബിനോയ് കോടതിയിൽ

മുംബൈ ∙ യുവതിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരി കോടതിയിൽ. ബിനോയിയെ ഡിഎന്‍എ ടെസ്റ്റിനു വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകാൻ നടപടി വേണമെന്നു യുവതിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ബിനോയിയുടെ മറുപടി. മുംബൈ ദിൻഡോഷിയിലെ സിവിൽ ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

അതിനിടെ ബിനോയിയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹർജിയിൽ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയും. പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണ് ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത്. ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടാനാണ് പരാതിക്കാരി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുൻപും സമാനമായ ആരോപണം ഇവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ജാമ്യം നേടി അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ബിനോയിയുടെ ശ്രമം.

കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന്‍ കഠിന ശ്രമം

ബിനോയ്‌ കോടിയേരിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള നീക്കം വേഗത്തിലാക്കി മുംബൈ പൊലീസ്. ബിനോയിക്കെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ക്‌ ഔട്ട്‌ നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കും. ബിനോയ്‌ കോടിയേരി വിദേശത്തേയ്ക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ലുക്ക്‌ ഔട്ട്‌ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ മുംബൈ പൊലീസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

ബിനോയിയെ കണ്ടെത്താൻ മുംബൈ പൊലീസ് സംഘം കേരളത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതോടെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കുള്ള നീക്കം ബിനോയ്‌ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

എന്നാൽ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതിനാൽ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. യുവതിയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ ബിനോയി കോടിയേരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

