കണ്ണൂർ∙ ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്‍റെ ആത്മഹത്യയില്‍ നഗരസഭാധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ മാനേജര്‍ സജീവന്‍. നഗരസഭ അനുമതി നല്‍കാതിരുന്നപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയെയും മന്ത്രിയെയും സമീപിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് അനുകൂല റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതെന്ന് സജീവന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ പി.െക.ശ്യാമളയ്ക്കുള്ള ജാള്യം പകയായി മാറിയെന്നും സജീവന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നഗരസഭാധ്യക്ഷ പി.കെ.ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടിക്കു സാധ്യതയും തെളിഞ്ഞു. പി.കെ.ശ്യാമളയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് സിപിഎം കീഴ്ഘടകങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയാക്കമ്മിറ്റിയിലടക്കം നഗരസഭാധ്യക്ഷയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നാളെ വിഷയം ചര്‍ച്ചയാവും.

പി.കെ.ശ്യാമളക്കെതിരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കും. ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനു കത്തും കൊടുക്കും.



കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്‍ററിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ ഭരണസമിതിക്കു വീഴ്ചയുണ്ടായോയെന്ന് സിപിഎം പരിശോധിക്കും. അതേസമയം പ്രവാസിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്തൂര്‍ നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കോടതി നടപടി.

English Summary: Sajan Parayil faced resistance and retaliation from municipal chairperson PK Shyamala says manager