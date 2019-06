നസീര്‍ വധശ്രമത്തിനു പിന്നാലെ സാജന്റെ ആത്മഹത്യ: വിശദീകരിച്ചു വലഞ്ഞ് സിപിഎം

കണ്ണൂർ∙ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ടു കണ്ണൂരിൽ രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണയോഗം വിളിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയഗതികേടിൽ സിപിഎം. സി.ഒ.ടി. നസീർ വധശ്രമക്കേസിലെ ആരോപണങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തലശ്ശേരിയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ പീഡനത്തെത്തുടർന്നു പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നാളെ ആന്തൂരിനടുത്തു ധർമശാലയിൽ പാർട്ടിയുടെ വിശദീകരണയോഗം നടക്കും. തലശ്ശേരിയിലെ യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടകന്റെ റോളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആന്തൂരിൽ ആരോപണം നേരിടുന്നത് എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ പി.കെ.ശ്യാമള.



തലശ്ശേരിയിൽ സി.ഒ.ടി.നസീർ, ആന്തൂരിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ. രണ്ടുപേരും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കാതെ വടകരയിൽ വിമതനായി മൽസരിച്ച സി.ഒ.ടി.നസീറിനെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നസീർ എന്നു പാർട്ടിക്കറിയാം. ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗത്തിൽപെട്ട, ഏതാനും മാസം മുൻപുവരെ പാർട്ടിക്കായി അധ്വാനിച്ച നസീറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ ക്ഷീണം ചെയ്യുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്.



എക്കാലവും സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിന്ന വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലുണ്ടാക്കിയ ഞെട്ടൽ ആണു ധർമശാലയിൽ യോഗം വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പാർട്ടിക്കൊപ്പം നടന്ന, സാമ്പത്തിക സംഭാവനകൾ നൽകിയ, പരാതികളുണ്ടായപ്പോൾ അതു പാർട്ടിയോടു മാത്രം പറഞ്ഞ സാജനെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാണു ജില്ലയിലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കണ്ടുപോന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പാർട്ടി ഏകപക്ഷീയമായി ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ പിടിപ്പുകേടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യമാണു സിപിഎമ്മിനു മുൻപിലുള്ളത്.



നാലുദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും നഗരസഭാധ്യക്ഷയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ പി.കെ.ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ പാർട്ടിയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്യാമള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗത്തിന്റെ ഭാര്യയുമാണ്. കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയുടെ ശാക്തിക ചേരികളിൽ ഒരു പക്ഷത്തുനിൽക്കുന്നയാളാണ് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തന്നെ വിശദമായ കൂടിയാലോചന ആവശ്യമുണ്ട്.



പി.കെ ശ്യാമള

എന്നാൽ സാജന്റെ കുടുംബത്തിനു നീതി ലഭ്യമാക്കിയെന്നു പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഈ വിഷമകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണു സിപിഎം നേരിടുന്നത്. നാളെ വിശദീകരണയോഗത്തിനു മുൻപു തന്നെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നൽകുന്നുണ്ട്.

സി.ഒ.ടി.നസീർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തോടെ ജില്ലയിലെ സിപിഎമ്മിൽ പ്രകടമായ വിഭാഗീയതയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സാജന്റെ വിഷയത്തിലുമുണ്ട്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കിനു മറുവാക്കില്ലാത്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കേ പി.ജയരാജൻ ഇടപെട്ടിട്ടും സാജനു നീതി ലഭിക്കാതിരുന്നത്.



പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടയാളെ ഇത്രയധികം ദ്രോഹിക്കാൻ കേവലം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗത്തിന്റെ ഭാര്യ ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭ എന്നതു തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കിട്ടിയ ധൈര്യം. സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്കുശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജനു മുൻപേ എത്തിയത് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ജയരാജനാണ്. തലശ്ശേരി എംഎൽഎ എ.എൻ.ഷംസീറിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ച സി.ഒ.ടി. നസീറിനെ രണ്ടു വട്ടമാണു പി.ജയരാജൻ സന്ദർശിച്ചത്. തന്റെ പേര് പറയാൻ സമ്മർദമുണ്ടായിട്ടും നസീർ പേര് പറഞ്ഞില്ലെന്നു തലശ്ശേരിയിലെ രാഷ്ട്രീയവിശദീകരണയോഗത്തിൽ ജയരാജൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് ആരോപണവിധേയനായ ഷംസീറിനെ വേദിയിലിരുത്തിയാണ്.



