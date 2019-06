‘‘ജീവിതം ശമ്പളത്തിൽ, വയറ്റത്തടിക്കരുത്’’ – ഗദ്ഗദത്തോടെ രാജുനാരായണസ്വാമി

കൊച്ചി∙ ‘‘ഞാനെന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നയാളാണ്. പത്തുപൈസയുടെ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല. ശമ്പളമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ വിഷമം എനിക്കുണ്ട്. നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ തന്നാൽ പെൻഷൻ പോലും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഞാൻ റോഡിലേയ്ക്കിറങ്ങും. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും. അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്യും. അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടും. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല’’ – ഗദ്ഗദത്തോടെയായിരുന്നു വാക്കുകൾ.

എസ്എസ്എല്‍സി, പ്രീഡിഗ്രി, ഐഐടി, തുടങ്ങി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലും ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായി ഐഎഎസുകാരനായിട്ടും നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരാളുടെ നിസഹായാവസ്ഥയായിരുന്നു രാജു നാരായണസ്വാമിയിൽ കണ്ടത്. വൻകിട അഴിമതികൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ പെരുവഴിയിലിറക്കുമെന്ന സന്ദേശം നൽകുക എന്നതു തന്നെയാവണം എതിർപാളയത്തിലുള്ളവർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. ഐഎഎസ് സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുൻപേ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പത്രവാർത്ത കണ്ടതോടെ അത് ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഗസ്റ്റ് ഗൗസിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് പ്രസ്ക്ലബ്ബിന് സമീപത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാം എന്നു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

‘അഴിമതിക്കെതിരെ തന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഈ പുറത്താക്കൽ. കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് താൻ എൽഎൽഎം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തായാൽ അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കും’ എന്നെല്ലാം ശക്തമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും മൂന്നു മാസമായി നാളികേര ബോർഡിൽ നിന്നു പുറത്തായതിനു ശേഷമുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ നിരാശയുടെ നിഴൽ വാക്കുകളിൽ പടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പതുക്കെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ തുടയ്ക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഒരു അഭ്യർഥനയും. ‘ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എല്ലാവരും ഒപ്പം നിൽക്കണം’.

English summary: Those who work against corruption will sacked: Raju Narayana Swamy