ഉടൻ നടപടി വേണ്ട; രാജു നാരായണസ്വാമിക്ക് എതിരെയുള്ള ശുപാർശ മടക്കി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജു നാരായണസ്വാമിക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി വേണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീരുമാനം വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം മതിയെന്നു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറിതലസമിതി നൽകിയ ശുപാർശ മടക്കി. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടിയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി.



തന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന വാർത്തകളോട് നിരത്തുവക്കിൽ വച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജു നാരായണസ്വാമി പ്രതികരിച്ചത്. അഴിമതിക്കെതിരായ തന്റെ പോരാട്ടം കാരണമുള്ള പ്രതികാരമാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ. സർക്കാർ തന്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചു. 4 മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ പിണറായിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത്.

നാളികേര വികസന ബോർഡിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതാണു സർക്കാർ തനിക്കെതിരെ തിരിയാൻ കാരണമെന്നാണു രാജു നാരായണസ്വാമി പറയുന്നത്. ബെംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത ഓഫിസുകളിൽ വൻ അഴിമതിയാണു നടന്നിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഹേമചന്ദ്രയെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയതോടെ തന്നെ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാലാണു സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു പദവികൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തത്. കേസ് സംബന്ധിച്ചു 2 കത്തു നൽകിയിട്ടും ചീഫ് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയില്ല. തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി അഴിമതിക്കാരനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary : CM says not to take immediate action against Raju Narayana Swami