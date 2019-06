മന്ത്രിവസതി ഒഴിഞ്ഞില്ല; കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കണ്ണന്താനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാൻ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം വിസമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യസഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ അനുവദിച്ച പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് പോരെന്നും സഹമന്ത്രിയുടെ ബംഗ്ലാവ് ഒഴിയില്ലെന്നുമാണു കണ്ണന്താനം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയാണു കണ്ണന്താനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 14ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി വകുപ്പ് കണ്ണന്താനത്തിൽനിന്നു മാറ്റിയിരുന്നു. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ടൂറിസം മന്ത്രി മാത്രമായി തുടർന്നു.

ഐടി മന്ത്രി ആയിരിക്കെ ആ വകുപ്പിൽനിന്നു മന്ത്രിവസതിയിലേക്ക് എടുത്ത സാധനസാമഗ്രികൾ ഇതുവരെയും മടക്കി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ സിപിഡബ്ള്യുഡി ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്നു കാണിച്ച് അധികമായി എയർകണ്ടീഷനറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതും വീട്ടിലെ ഇന്റീരിയർ ചെയ്തതും ഐടി വകുപ്പിലെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഐടി വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിസ്സഹകരണം മൂലം ഇതൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ടൂറിസം വകുപ്പിൽനിന്നും ഐടിഡിസിയിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റിയ വസ്തുക്കൾ മടക്കി നൽകാൻ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ജനറൽ മീനാക്ഷി ശർമയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.



പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളത്തു സ്ഥാനാർഥി ആയിരുന്ന കണ്ണന്താനത്തിനു കെട്ടിവച്ച തുക നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനവും നഷ്ടമായതോടെ ജൂനിയർ എംപിമാർക്കുള്ള ഫ്ലാറ്റിലേക്കു കണ്ണന്താനം മാറണമെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ഇതിനെതുടർന്നു സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ജീവനക്കാർ എത്തിയെങ്കിലും നിസ്സഹകരണത്തെതുടർന്നു സാധിച്ചില്ല. മന്ത്രിവസതികൾ അനുവദിക്കുന്ന കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണു കണ്ണന്താനത്തിന്റെ ആവശ്യം. അമിത് ഷാ ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റിയിൽ നിതിൻ ഗഡ്ഗരി, നിർമല സീതാരാമൻ, പിയൂഷ് ഗോയൽ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ.



English Summary: Former minister Alphons Kannanthanam not ready to left official residence in New Delhi