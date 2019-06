ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമം: മോദി സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി യുഎസ് റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയമാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന യുഎസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചത്.

ബിജെപിയിലെ ചില പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ തീവ്രവികാരമുണർത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെപ്പറ്റി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2018ൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു നേരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളെപ്പറ്റിയും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഗോവധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളാണ് ഏറെയും നടന്നത്. തീവ്ര ഹിന്ദു വിഭാഗക്കാർ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്‌ലിംകൾക്കെതിരെയാണു, പലപ്പോഴും അതിക്രമം നടത്തുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവ തടയാൻ അധികൃതർക്കു പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അക്രമികളെ എല്ലായിപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അധികൃതരുടേതെന്ന് ചില എൻജിഒകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2018 നവംബറിൽ മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള 18 സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. ആ വർഷം എട്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മതന്യൂനപക്ഷം, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ, സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയുള്ള ആൾക്കൂട്ട അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിലാണു കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് എൻജിഒ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് യുഎസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ടെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത റിപ്പോർട്ട് യുഎസ് എല്ലാ വർഷവും പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനാണ് റിപ്പോർട്ടെന്നു യുഎസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‌ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ‘പദ്ധതി’ തയാറാക്കി അതിക്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം തെറ്റാണെന്ന് ബിജെപി മാധ്യമ വിഭാഗം തലവനും എംപിയുമായ അനിൽ ബലുനി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നതരം സംഭവങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളുടെയും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെയും മാത്രം താൽപര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദുർബല വിഭാഗക്കാർക്കുമെതിരെ അതിക്രമങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളുമെല്ലാം ഇടപെട്ട് നടപടി ഉറപ്പാക്കാറുണ്ട്.

ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും തെറ്റു ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കാനും പ്രാപ്തമായ, സജീവവും തികച്ചും സ്വതന്ത്രവുമായ ജുഡീഷ്യറി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടെന്നും ബലൂനി പറഞ്ഞു. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ വികസന അജൻഡയോടുള്ള അംഗീകാരമായാണ് രണ്ടാം തവണയും മോദിയെ രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മതേതര പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിലും സഹിഷ്ണുതയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയും മുഖമുദ്രയാക്കിയ വൈവിധ്യമാർന്ന സമൂഹമെന്ന നിലയിലും അതിന്റെ അന്തസ്സ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടന പ്രകാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളിന്മേൽ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആശാസ്യമല്ലെന്നും രവീഷ് വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി മോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു മുന്നോടിയായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പോംപെയോയുടെ വരവ്. ജപ്പാനിൽ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയിലായിരിക്കും സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുക.

