കല്ലെറിയൽ അവസാനിക്കുന്നു; കശ്മീർ സ്വർഗമെന്ന് യുവാക്കളോട് ഗവർണർ

ശ്രീനഗർ ∙ ഗവർണർ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ താഴ്‌വരയിൽനിന്നു വീണ്ടുമൊരു ശുഭവാർത്ത. വിഘടനവാദികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ് ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്നു ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് പറഞ്ഞു. ദൂരദർശന്റെ സൗജന്യ സെറ്റ്–ടോപ് ബോക്സ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കല്ലേന്തുന്നവർക്ക് അവസാനമായിരിക്കുന്നു. ഭീകരസംഘടനകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റും അവസാനിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. 2016ൽ കേന്ദ്ര സംഘത്തിനു മുന്നിൽ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ച ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് ചർച്ചകൾക്കു തയാറാണ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമാധാന നീക്കങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണിതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

2016ൽ താഴ്‌വരയിൽ സംഘർഷം ശക്തമായ സമയത്ത് എൽജെപി നേതാവ് റാം വിലാസ് പാസ്വാൻ, സിപിഎമ്മിലെ സീതാറാം യച്ചൂരി എന്നിവരടങ്ങിയ പാർലമെന്റ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ കാണാൻ തീവ്രനിലപാടുകളുള്ള ഹുറിയത് വിഭാഗം നേതാവ് സയ്യിദ് അലി ഷാ ഗീലാനി തയാറായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യമാണ് ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചത്. അടുത്തിടെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ഹുറിയത് മിതവാദി വിഭാഗം ചെയർമാൻ മിർവായിസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് പ്രചാരണം നടത്തിയത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ഗവർണർ സത്യ പാൽ മാലിക്

സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ഹുറിയതിന്റെ ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. മിർവായിസിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റു പ്രമുഖരും താഴ്‌വരയിലെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടച്ചുനീക്കാൻ രംഗത്തു വരണമെന്നും ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമർനാഥ് യാത്രികരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള മിർവായിസിന്റെ പ്രസ്താവനയെയും ഗവർണർ പ്രകീർത്തിച്ചു.

നിലവിലെ സൈനിക സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗവർണർ പറഞ്ഞു– ഏതാനും മാസങ്ങളായി താഴ്‌വരയിലെ ‘ചൂട്’ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. ഭീകരസംഘടനകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റും സൈനികർക്കുനേരെ കല്ലേറിനുള്ള ആഹ്വാനവും ഏകദേശം പൂർണമായിത്തന്നെ ഇല്ലാതായെന്നു പറയാം. ഗവർണറായി താന്‍ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായി.

പ്രദേശവാസികളായ ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല. അവരെ തിരികെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അവർക്കായുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജവാന്മാർക്കു നേരെ ആരെങ്കിലും നിറയൊഴിച്ചാൽ അവരെ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കണം– ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

‘കശ്മീരിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണു പ്രശ്നം. അവരുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സാധിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന വ്യാജവാഗ്ദാനമാണ് കശ്മീരിലെ യുവാക്കൾക്കു ഭീകരർ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ, അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽത്തന്നെ സ്വർഗമുണ്ട്. മരണത്തിനപ്പുറവും അവരെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ യുവാക്കൾക്കു ലഭിക്കുക ഈ രണ്ടു സ്വർഗമായിരിക്കുമെന്നും സത്യപാൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും താഴ്‌വരയിലെ യുവാക്കളുമായി സംസാരിച്ച് അവരുടെ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതാണു തന്റെ രീതിയെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. കശ്മീർ സംഘർഷഭരിതമാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണക്കാർ വിഘടനവാദികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഹുറിയത് കോൺഫറൻസാണെന്നത് വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നതാണ്. 2016 ജൂലൈയിൽ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ ബുർഹാൻ വാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഹുറിയത് പ്രതിസ്ഥാനത്തുനിന്നത്. അന്നു മാസങ്ങളോളം നീണ്ട അക്രമങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആയിരങ്ങൾക്കു പരുക്കേറ്റു.

അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകി യുവാക്കളെ കല്ലെറിയാനും മറ്റും അയച്ചതിനു പിന്നിൽ ഹുറിയത് ആണെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം. തുടർന്ന് 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്ര സർവകക്ഷി സംഘം സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി കശ്മീരിലെത്തി, ഇവരെ കാണാനാകട്ടെ ഹുറിയത് നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചുമില്ല. തങ്ങളുടെ സമരം ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെയോ അൽ ഖായിദയുടെയോ മാതൃകയിലല്ലെന്നും അവർക്കു കശ്മീരിൽ സ്വാധീനമില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ നുണപ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും ഹുറിയത് നേതാക്കൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കി. 2010ലും കേന്ദ്രമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി സംഘം കശ്മീരിൽ ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് തീവ്ര–മിത വിഭാഗക്കാർക്കൊപ്പം ജമ്മു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടുമായും (ജെകെഎൽഎഫ്) ഇടതുപക്ഷ സംഘാംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി, ഫലമുണ്ടായില്ല.

കശ്മീരിലെ സംഘർഷം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ തെറ്റായ ചിത്രമാണു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് 2017ൽ മിർവായിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളാണു കശ്മീരികളെ തെരുവിലിറക്കിയതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യാന്തര വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി കശ്മീരിൽ ഹിതപരിശോധന നടത്തുക. അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും കശ്മീരികളും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുക– പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇതായിരുന്നു ഹുറിയത് മിതവാദി വിഭാഗം മുന്നോട്ടു വച്ച നിർദേശം.

ഹുറിയത് കോൺഫറൻസിനെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല. ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ചർച്ചകളിൽ അവർക്ക് ഇടം നൽകണം. കശ്മീരിലെ നേതാക്കൾക്കു രാഷ്ട്രീയമായ ഇടം പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അന്ന് മിർവായിസ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുന്നതിനെയും മിർവായിസ് എതിർത്തു.

2017 നവംബറിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകദൂതൻ ദിനേശ്വർ ശർമയെ അയച്ചെങ്കിലും തയാറല്ലെന്ന് വിഘടനവാദികൾ തീർത്തുപറയുകയായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കാനാവണം ചർച്ചയെന്നായിരുന്നു ഹുറിയത് പക്ഷം. കേന്ദ്ര നിലപാടാകട്ടെ തർക്കം നിലവിലില്ലെന്നും. അതിനിടെ ഹുറിയത് മുൻ ചെയർമാൻ പ്രഫ. അബ്ദുൽ ഗനി ബട്ട് ചർച്ചയ്ക്കു തയാറായത് സംഘടനയിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും കാരണമായി. ബട്ടിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിയാണു ശർമ ചർച്ച നടത്തിയത്. മറ്റു വിഘടനവാദി നേതാക്കളാരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതുമില്ല.

2018ൽ ഹുറിയത് നേതാക്കൾക്കെതിരെ എൻഐഎ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയതും സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയീദ്, ഹിസ്ബുല്‍ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ സയീദ് സലാഹുദീൻ, ഹുറിയത് നേതാക്കൾ എന്നിവരടക്കം 12 പേർക്കെതിരെയാണ് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഡൽഹി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

പാക്ക് പിന്തുണയോടെ ഇവർ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം നയിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു കുറ്റപത്രം. അൽതാഫ് അഹമ്മദ് ഷാ, ബഷീർ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, അഫ്താബ് അഹമ്മദ് ഷാ, മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഖണ്ഡേ, രാജാ മെഹ്റാജുദീൻ കൽവൽ എന്നിവരാണു കുറ്റപത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഹുറിയത് നേതാക്കള്‍.

താഴ്‌വരയിൽ സംഘർഷത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മിർവായിസിനെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുന്ന നടപടി പിന്നെയും സർക്കാർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 2018ൽ താഴ്‌വരയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ് കലാപത്തിലേക്കു നീങ്ങിയപ്പോൾ ഹുറിയത് നേതാക്കളെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലെ കശ്മീർ സന്ദർശന വേളയിലായിരുന്നു മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മിർവായിസിന്റെ കരുതൽ തടങ്കൽ.

English Summary: Hurriyat Ready For Talks, Says Jammu And Kashmir Governor