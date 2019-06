അർധരാത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ കാറിനു നേരെ വെടിവയ്പ്; കൈ തുളച്ച് വെടിയുണ്ട

‍ന്യൂഡൽഹി∙ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ കാറിനു നേരെ അജ്ഞാത മുഖംമൂടി സംഘത്തിന്റെ വെടിവയ്പ്. കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് തകർത്ത വെടിയുണ്ടകളിലൊന്ന് കയ്യിൽ തുളച്ചു കയറി മിതാലി ചന്ദോല എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്കു പരുക്കേറ്റു. ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ വസുന്ധര എൻക്ലേവിൽ ശനിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

രാത്രി ഒറ്റയ്ക്കു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന മിതാലിക്കു നേരെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് മറ്റൊരു കാറിലെത്തിയ സംഘം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. നോയിഡയിൽ താമസിക്കുന്ന മിതാലിയുടെ കാറിനെ പിന്തുടർന്ന സംഘം കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് രണ്ടു തവണ നിറയൊഴിച്ചത്. കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഗ്ലാസും തകർത്തു മുന്നോട്ടു പോയ വെടിയുണ്ടകളിൽ ഒന്ന് മിതാലിയുടെ കയ്യില്‍ തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

വെടിയേറ്റ ശേഷവും കാര്‍ നിര്‍ത്താതെ മുന്നോട്ട് എടുത്തപ്പോള്‍ പിന്തുടർന്ന അക്രമികള്‍ കാറിന്റെ ഗ്ലാസിനു നേര്‍ക്ക് മുട്ടയെറിഞ്ഞു കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും മിതാലി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ധരംശില ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച മിതാലി അപകടനില തരണം ചെയ്തു.

പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. രാത്രിയിൽ യാത്രക്കാരെ അപായപ്പെടുത്തി മോഷണം നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഘമാണോ ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാകാനുള്ള സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 2008 ൽ 26 വയസ്സുള്ള സൗമ്യ വിശ്വനാഥൻ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ വസന്തകുഞ്ചിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആക്രമണം.

English Summary: Journalist Shot At While Driving In Delhi, Attackers Threw Eggs On Car