പോർട്ട് മോർസ്ബിയിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം

പോർട്ട് മോർസ്ബി∙ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ സ്വന്തം മുറിക്കു തീയിട്ട് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ പൊലീസ് പിടിയിൽ. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പോർട്ട് മോർസ്ബി തുറമുഖനഗരത്തിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിലാണ് സംഭവം. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കടൽമാർഗം വരുന്ന അഭയാർഥികളെ വർഷങ്ങളായി താമസിപ്പിച്ചു വരുന്ന ക്യാംപുകളിൽ ഒന്നാണിത്.



പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥിയായ രവീന്ദർ സിങ്ങാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോർട്ട് മോർസ്ബിയിലെ മനുസ് ദ്വീപിലെ ക്യാംപിനുള്ളിലെ സ്വന്തം മുറിക്കു തീവച്ചത്. ആളിക്കത്തിയ തീ മറ്റു രണ്ടു മുറികളിലേക്കും പടർന്നു. മുഖത്തും വലതു കൈയ്യിലും പൊള്ളലേറ്റ രവീന്ദറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനും ഇയാൾക്കതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപെടുക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ച് പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്ന അഞ്ഞൂറോളം അഭയാർഥികളാണ് പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ക്യാംപുകളിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അവരിൽ ഒരാളാണ് രവീന്ദർ സിങ്. സുഡാനിലും ഇറാനിലും കടലിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടൽമാർഗം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കെത്തുന്ന അഭയാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ വർഷങ്ങളായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പുനരധിവാസത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവരെ ആദ്യം തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മനുസിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പുനരധിവാസം അസാധ്യമാണെന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇവരെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മെല്ലപ്പോക്ക് വർഷങ്ങളായി നിരവധിപ്പേരെയാണ് ഇവിടെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിച്ച വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി ഇവിടുത്തെ താമസസൗകര്യങ്ങൾ വളരെ ദയനീയമാണെന്നും അഭയാർഥികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമകളാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയും അഭയാർഥികളോടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈ കടുത്ത നിലപാടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ വരവും കടൽ മരണങ്ങളും തടയാനാണ് ഈ നയമെന്നും ഇത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനവുമാണെന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസോൺ വാദിക്കുന്നത്.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അടുത്തുതന്നെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ തങ്ങളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കാൻ നിരവധി ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളാണ് കുറച്ചു നാളായി ഇവിടെ നടന്നുവരുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാപ്പുവ ഗിനിയ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

