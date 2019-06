മുന്നാക്ക വികസന ഓഫിസിന് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം വേണം, മാസവാടക 1.5 ലക്ഷം: ഫയൽ തള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തില്‍ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയില്‍ ഓഫിസ് വേണമെന്ന മുന്നാക്ക വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ആവശ്യം ധനവകുപ്പ് തള്ളി. കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ആവശ്യം സര്‍ക്കാരിനു ബാധ്യതയാകുമെന്നും സര്‍ക്കാരിന് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നുമുള്ള കുറിപ്പോടെ ഫയല്‍ ധനവകുപ്പ് പൊതുഭരണവകുപ്പിനു മടക്കി.

സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ സഹോദരനും ലോ അക്കാദമി ഡയറക്ടറുമായ എന്‍.നാരായണന്‍ നായരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കല്‍സാര്‍ ഹീതര്‍ ടവറില്‍ ഓഫിസിനു സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുന്നാക്ക വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ആവശ്യം. ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫിസിലെ അസൗകര്യങ്ങളും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കവടിയാറിലെ ഓഫിസിന് 50,000 രൂപയാണു പ്രതിമാസ വാടക. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്കു പുറമേ 5 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസും നല്‍കണം. 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓഫിസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു ചെലവ്. പൊതുഭരണവകുപ്പിലെത്തിയ ഫയല്‍ ധനവകുപ്പിനു കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ലോ അക്കാദമിക്കു പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവാദങ്ങളുയര്‍ന്നതിനാല്‍ കെട്ടിടത്തിലെ മുറികള്‍ പൂര്‍ണമായി വിറ്റുപോയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് 2 കെട്ടിടത്തിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സ്ഥലമുള്ളപ്പോഴാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകള്‍ സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത്. കേരള പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനുള്ള റീബില്‍ഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫിസ് കല്‍സാര്‍ ഹീതര്‍ ടവറിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനു സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ടെൻഡറില്ലാതെ അതിവേഗത്തിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. കെട്ടിടത്തില്‍ ഓഫിസ് ഒരുക്കുന്നതിന് 88,50,000 രൂപയാണു ചെലവ്. വാടക വേറെ നല്‍കണം.

റീബില്‍ഡ് കേരള ഓഫിസ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ സ്ഥലമില്ലെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഹൗസ് കീപ്പിങ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കെട്ടിടത്തിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞമാസം 22ന് വാടകകരാര്‍ നിലവില്‍ വന്നു. തുക എത്രയെന്നു വ്യക്തമല്ല. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്കാണു കരാർ‍. കെഎസ്ഇബിക്കാണ് നിര്‍മാണ ചുമതല. ജോലി 2 മാസത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

English Summary: Kerala State Welfare Corporation for Forward Communities Limited needs new private office, Finance dept opposed