30 വർഷത്തോളം പഴയ കേസ്; കശ്മീരിൽ പത്രസ്ഥാപന ഉടമയെ അർധരാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ശ്രീനഗർ∙ മുപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കേസിന്റെ പേരിൽ കശ്മീരിലെ പത്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസാധകനെ അർധരാത്രി റെയ്ഡ് നടത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. ഉറുദു ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ‍ഡെയിലി അഫാഖ് എന്ന പത്രത്തിന്റെ പ്രസാധകനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ഗുലാം ജിലാനി ക്വാദ്രി (62) ആണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. സംഭവം പൊലീസും അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയുടെ സഹോദരനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. 1993 ലെ വാറന്റ് ഇപ്പോഴെന്തിനാണ് ഗുലാം ജിലാനിക്കെതിരായി മാത്രം നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് മൊറിഫാത്ത് ക്വാദ്രി ചോദിച്ചു. 1990ൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വകുപ്പ് ഗുലാം ജിലാനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ, കേസിലാണ് 2019 ൽ നടപടിയെടുത്തത്. വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനുശേഷം പല തവണ തന്റെ സഹോദരൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുള്ളതായും മുഹമ്മദ് മൊറിഫാത്ത്ക്വാദ്രി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



അതേസമയം തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസിനു നല്ല തിരക്കായതിനാലാണു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. മാധ്യമങ്ങളുടെ വാ മൂടിക്കെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അറസ്റ്റെന്ന് കശ്മീര്‍ യൂണിയൻ ഓഫ് വർക്കിങ് ജേണലിസ്റ്റ് ആരോപിച്ചു. ദിവസേന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓഫിസിലെത്തിയിരുന്ന ക്വാദ്രിയെ അര്‍ധരാത്രി വീട്ടിൽ കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.



മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണു നടപടിയെന്നാണു പ്രധാന ആക്ഷേപം. റിപോർട്ടേർ‌സ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചു 180 രാജ്യങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 138ാം സ്ഥാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചത്. കശ്മീരിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യകാരണമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



English Summary: Journalist Arrested In Midnight Raid For 3 Decade Old Terror Case In J&K