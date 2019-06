ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ ബിൽ: ലോക്സഭയിൽ ഉടൻ ചർച്ചയുണ്ടാകില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി അവതരിപ്പിച്ച ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ ബില്‍ ലോക്സഭയില്‍ ഉടന്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കില്ല. ജൂലൈ 12ന് ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ട സ്വകാര്യ ബില്ലുകള്‍ നറുക്കിട്ടെടുത്തപ്പോള്‍ ശബരിമല ബില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടില്ല. ഒന്‍പത് അംഗങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച 30 സ്വകാര്യബില്ലുകളില്‍ മൂന്നെണ്ണമാണ് ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി നറുക്കിട്ടെടുത്തത്.

ജനാര്‍ദന്‍ സിങ് സിഗ്‍രിവാള്‍, സുനില്‍ കുമാര്‍ സിങ്, ശ്രീരംഗ് ബര്‍ണെ എന്നിവരുടെ ബില്ലുകളാണ് ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത്. ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ സ്വകാര്യബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി വരുന്ന നറുക്കെടുപ്പുകളിലും പ്രേമചന്ദ്രന്‍റെ ബില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെങ്കിലും ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.



English Summary: No discussion on Sabarimala bill soon in loksabha