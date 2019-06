വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡണ്ട് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ വന്ന ലൈംഗികാരോപണത്തില്‍, ട്രംപ് നൽകിയ മറുപടിയും വിവാദമാകുന്നു. തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ‘എൽ’ മാസികയുടെ ലേഖിക ജീൻ കരോൾ തനിക്കു താൽപര്യം തോന്നുന്ന ടൈപ്പല്ലെന്നു ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഈ പീഡനം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ജീന്‍ കരോൾ പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ മറുപടി.



20 വർഷം മുന്‍പു നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ജീൻ കരോൾ, ന്യൂയോർക്ക് മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തുറന്നെഴുതിയത്. തന്നെ ഒരു തുണിക്കടയിൽ വെച്ച് ട്രംപ് കയറിപ്പിടിച്ചു എന്നാണ് ജീൻ ആരോപിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ ട്രംപിനെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന 16ാമത്തെ സ്ത്രീയാണ് ജീൻ കരോൾ. ‘വൈ ഡു വി നീഡ് മെന്‍ ഫോർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് കരോളിന്റെ ആരോപണം. അതേസമയം, താൻ അയാളുടെ ടൈപ്പല്ലെന്ന പരാമർശം തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ജീൻ പ്രതികരിച്ചു.



ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകത്തിലാണ് ജീന്‍ കരോള്‍ ട്രംപിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസുകാരനായിരുന്നു ട്രംപ്. എഴുത്തുകാരിയും ടെലിവിഷൻ അവതാരകയുമായിരുന്ന താന്‍ ഭയംമൂലം സംഭവം പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയോ, പുറത്തുപറയുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നും ജീൻ‌ കരോൾ ആരോപിച്ചു. 52 വയസുണ്ടായിരുന്ന ട്രംപ് ഡ്രസിങ് റൂമില്‍ വച്ച് ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പെടുത്തിയെന്നുമായിരുന്നു കരോളിന്റെ പരാതി.



English Summary: Trump says sexual assault accuser E Jean Carroll 'not my type'