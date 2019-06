മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെങ്കിൽ ബിനോയിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും: മുംബൈ പൊലീസ്

മുംബൈ∙ പീഡന പരാതിയില്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റുചെയ്യുമെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. കേസില്‍ ഡിഎൻഎ പരിശോധന അനിവാര്യമെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും ബിനോയിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്നും ഡിസിപി മഞ്ജുനാഥ് ഷിന്‍ഡെ പറഞ്ഞു.

ജാമ്യം നിഷേധിച്ചാൽ പ്രതി വിദേശത്തേക്കു കടന്നുകളയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വിലയിരുത്തുന്നു. ബിനോയ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽതന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തി ആയതിനാൽ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പൂർണമായും അടയ്ക്കാനാണ് പൊലീസിന്റെ നീക്കം.

കേരളത്തിലെ നാലിടത്തുൾപ്പടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു. കേസിന്റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുൻപിൽ ഉടൻ തന്നെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

