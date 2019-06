ഇടുക്കി∙ പീരുമേട് സബ്ജയിലില്‍ റിമാന്‍ഡ് പ്രതി മരിച്ച സംഭവം അന്വേഷിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ ഒരു പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊലീസിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്ക് അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജി, സംഘത്തിന്‍റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനം അവലോകനം ചെയ്യും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്കാണു സംഘത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് 15 ദിവസത്തിനകം നല്‍കാനും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി നിര്‍ദേശിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ എഎസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ 3 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കൂടി സ്ഥലം മാറ്റി. ഇതു വരെ 8 പൊലീസുകാരെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. 4 പേരെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തു. കോലാഹലമേട് സ്വദേശി രാജ്കുമാർ ആണ് മരിച്ചത്.

