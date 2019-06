കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതോടെ ദേഷ്യം അണപൊട്ടി; പിതാവ് എടുത്തു കുലുക്കി: തലയോട്ടി തകർന്നു മരണം

ഹൂസ്റ്റൺ∙ തലയോട്ടി തകർന്നു നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. യുഎസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നുള്ള ജാസൺ പോൾ റോബിൻ (24), കാതറിൻ വിൻ‌ഹാം വൈറ്റ് (21) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 10 ആഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇവരുടെ മകൾ ജാസ്മിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 15–നാണു മരിച്ചത്.

മാസം തികയാതെയായിരുന്നു ജാസ്മിന്റെ ജനനം. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തി 12 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു മരണം. തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതര പരുക്കാണ് മരണകാരണമായി കണ്ടെത്തിയത്. വാരിയെല്ലിലുൾപ്പെടെ മാരക പൊട്ടലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണത്തിൽ അസ്വഭാവികത കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്. സാധാരണ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികളുടേതിൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് റിപ്പോർട്ട് വൈകിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തലയ്ക്കേറ്റ ആഘാതം തന്നെയാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 96 പൊട്ടലുകളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്ന റോബിൽ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ശക്തമായി കുലുക്കിയതാണ് എല്ലു പൊട്ടാനും മറ്റ് ആഘാതത്തിലേക്കും നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ബോധിപ്പിച്ചു. കൊലക്കുറ്റത്തിനാണ് റോബിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ പരിചരിക്കുന്നതിലുണ്ടായ അശ്രദ്ധയ്ക്കാണു കാതറിനെതിരെ കേസ്. ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇവരിപ്പോൾ ഹാരിസ് കൗണ്ടിയിലെ ജയിലിലാണ്.

‘ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കേണ്ടവരിൽ നിന്നു തന്നെ ജാസ്മിൻ കൊടിയ പീഡനമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.’ – പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന ഹാരിസ് കൗണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി കിം ഒഗ് പറഞ്ഞു. പൊലീസിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. ജാസ്മിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി പോരാടുമെന്നും കിം പറഞ്ഞു. കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കുന്ന കേസാണിത്.

English Summary: US Couple Arrested After Newborn Dies With 96 Fractures, Cracked Skull