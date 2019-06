ന്യൂഡൽഹി∙ ആള്‍ക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അക്രമങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അക്രമികളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും മോദി രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയാകെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജാര്‍ഖണ്ഡിനെ അപമാനിക്കരുത്. അക്രമം ജാര്‍ഖണ്ഡിൽ ആയാലും കേരളത്തിലായാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. തീവ്രവാദത്തിനു ബംഗാളിലായാലും ഒരു മുഖമേയുള്ളൂവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കുറ്റക്കാര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.



ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ മോഷണക്കുറ്റത്തിനു പോസ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ട് ആള്‍ക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചവശനാക്കിയ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് പ്രതികരണം. ഖര്‍സ്വാനില്‍ ജൂണ്‍ 18നു ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആള്‍ക്കൂട്ട മര്‍ദ്ദനമേറ്റ ഷാംസ് തബ്രിസ് (24) ആണ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ജുഡിഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന തബ്‌രീസിന്റെ ആരോഗ്യനില ജൂണ്‍ 22ന് രാവിലെ മോശമായതിനു പിന്നാലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



ചൊവ്വാഴ്ച ജംഷഡ്പൂരിൽനിന്നും സെരായ്കേലയിലേക്ക് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തു മടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു കാണാതായ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചത് തബ്രിസും സുഹൃത്തുക്കളുമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ വളയുകയായിരുന്നു. തബ്രിസിന്റെ കൂട്ടുകാർ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട മർദ്ദനത്തിനൊടുവിൽ ബോധരഹിതനായ യുവാവിനെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ പ്രതികൾ പൊലീസിനു കൈമാറി. പുണെയില്‍ വെല്‍ഡറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തബ്രിസ് വിവാഹത്തിനായി നാട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു.

English Summary: Jharkhand mob lynching saddening but why blame entire state says PM Modi