അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് തുടരില്ല; നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തുടരില്ലെന്ന് വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി. ബുധനാഴ്ച നടന്ന കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റ് പാർ‌ട്ടി യോഗത്തിലാണ് അധ്യക്ഷപദവി ഒഴിയാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയത്. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു തുടരണമെന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം തള്ളി.

ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ളവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി പ്രസിഡന്റ് പദവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദം ഒഴിയാൻ രാഹുൽ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു.



English summary: Rahul Gandhi will not continue as congress president