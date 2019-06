കസ്റ്റഡി മരണം: രാജ് കുമാറിനെ പിടികൂടിയത് നാട്ടുകാർ; നിർണായകമായി ദൃക്സാക്ഷിമൊഴി

നെടുങ്കണ്ടം∙ പീരുമേട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച പ്രതി രാജ്കുമാറിനെ പിടിച്ചത് പൊലീസുകാരല്ലെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി ആലീസ് തോമസ്. നാട്ടുകാര്‍ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടിയ പ്രതിയെ പൊലീസില്‍ ഏല്‍പിക്കുകയായിരുന്നു. 12–ാം തീയതി മൂന്നുമണിക്കാണ് രാജ്കുമാറിനെ പിടിച്ചത്. പൊലീസില്‍ ഏല്‍പിക്കുമ്പോള്‍ കുമാര്‍ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നുവെന്നും ആലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

12–ാം തിയതി രാജ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മര്‍ദനത്തിന് ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിസിടിവി ഒാഫ് ചെയ്തതാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ആലീസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും പുറത്തു വരുന്നത്. അവശനിലയിലാണ് രാജ്‌കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്നു ഡോക്ടറും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

രാജ്കുമാറിനുനേരെ പൊലീസ് മൂന്നാംമുറ പ്രയോഗിച്ചതിനു കൂടുതൽ തെളിവുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വിശ്രമമുറിയില്‍വച്ചാണ് പ്രതി മർദനത്തിനിരയായത്. രാജ്കുമാറിന്‍റെ മൃതദേഹത്തിലെ തെളിവു നശിപ്പിക്കാന്‍ മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചതിനേപ്പറ്റിയും അന്വേഷിക്കാന്‍ ഡിജിപി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പീരുമേട് ഹരിത ചിട്ടിതട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി രാജ്‌കുമാർ നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരുടെ വിശ്രമമുറിയിലാണ് ആക്രമത്തിനിരയായത്. രണ്ട് പൊലീസ് ഡ്രൈവര്‍മാരും ഒരു എഎസ്ഐയുമാണ് മര്‍ദനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയതെന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

