വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം: കേരളത്തിൽ ദിനംപ്രതി 11 പേർ മരിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത മൂലം ദിനംപ്രതി 11 പേര്‍ മരിക്കുന്നതായി ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. 3 വര്‍ഷത്തിനിടെ 12,392 പേരാണ് അപകടങ്ങളില്‍ മരിച്ചത്. 3 വര്‍ഷത്തിനിടെ അമിത വേഗതയുടെ പേരില്‍ 2192 ലൈസന്‍സുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കേരളത്തില്‍ ഓടുന്ന 1,26,188 വാഹനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. 6,14,681 സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്‍ ഓടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 31 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 1.33 കോടി വാഹനങ്ങള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങള്‍ 16.44 ലക്ഷവും നോണ്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങള്‍ 1.16 കോടിയുമാണ്. 143 ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീഡ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011 മുതല്‍ 2018 വരെ കാലയളവിലാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചത്. 2.6 കോടി രൂപ ചെലവായി. അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ക്കായി 34.02 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ഇതില്‍ 22 ക്യാമറകള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാണ്. കെല്‍ട്രോണിനാണ് ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചുമതലയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



