മൂന്നാം മുറ വിശ്രമമുറിയിൽ, സിസി ടിവി ഓഫാക്കി; കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ചുരുളഴിയുന്നു

നെടുങ്കണ്ടം∙ ഇടുക്കിയിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി കുമാറിനു നേരെ പൊലീസിന്റെ മൂന്നാംമുറ നടന്നത് സ്റ്റേഷനിലെ വിശ്രമമുറിയില്‍. നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാംനിലയിലാണ് വിശ്രമമുറി. രണ്ട് പൊലീസ് ഡ്രൈവര്‍മാരാണ് നേതൃത്വം നല്‍കിയതെന്നു സൂചന. രാജ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റുചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസിടിവിയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റിനുമുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്ല. സിസിടിവി ഒാഫ് ചെയ്തതാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു

സംഭവത്തിൽ നാല് പൊലീസുകാരെക്കൂടി സസ്പെന്‍ഡു ചെയ്തു. ഇതോടെ നടപടി നേരിട്ട പൊലീസുകാരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായി. അതിനിടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇന്നു നെടുങ്കണ്ടത്ത് എത്തി തെളിവെടുക്കും. വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ റിമാന്‍ഡ് പ്രതി വാഗമണ് സ്വദേശി കുമാർ പീരുമേട് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലായിരിക്കെ മരിച്ച സംഭവം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയ്ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തില്‍ ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊലീസിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയ്ക്ക് അനുവാദം നല്‍കി. എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ.ജി സംഘത്തിന്‍റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനം അവലോകനം ചെയ്യും. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് 15 ദിവസത്തിനകം നല്‍കാനും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ നെടുങ്കണ്ടം സ്‌റ്റേഷനിലെ 13പൊലീസുകാർക്കെതിരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി നടപടിഎടുത്തു. ഇതുവരെ 8പേർക്ക് സസ്പെൻഷനും, അഞ്ചു പേർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റവും ആണ് നൽകിയത്. പീരുമേട് ജയിലിൽ വെച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായ കുമാർ 21ന് പീരുമേട് താലൂക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ 10മണിക്ക് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു മൃതദേഹം മാറ്റിയത് വൈകുന്നേരം നാലിനാണ്. മൃതദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പൊലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് ആരോപണം.

English Summary: Idukki custodial death Some of the CCTV Footage removed deliberately