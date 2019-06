പീരുമേട് ഉരുട്ടിക്കൊലക്കുരുക്ക്; കൂടുതൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി, അന്വേഷണം

തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി കുമാർ(49) ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വരും. സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി എസ്പി പറഞ്ഞു. ഉരുട്ടലിനു സമാനമായ മർദനത്തെത്തുടർന്നാണ് കുമാർ മരണമടഞ്ഞതെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്നാണു നടപടി.

ഇതുവരെ എഎസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സസ്പെൻഷനിലായിട്ടുണ്ട്. നെടുങ്കണ്ടം സിഐ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്കു സ്ഥലംമാറ്റവും വന്നു. 13 പേരുടെ ശിക്ഷാനടപടികൾക്കു പിന്നാലെയാണു കൂടുതൽ അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന എസ്പി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്കു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.



വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ നെടുങ്കണ്ടം ഹരിത ഫിനാൻസ് ഉടമ വാഗമൺ സ്വദേശി കുമാർ ജൂൺ 12നാണ് കസ്റ്റഡിയിലാകുന്നത്. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 15നു രാത്രി മാത്രം. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് 16ന് രാത്രി 9.30ന്. റിമാൻഡ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് പീരുമേട് സബ്ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. 21ന് ആരോഗ്യനില മോശമായപ്പോൾ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അന്നു തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.



കസ്റ്റഡി മുതൽ കോടതിയിലെത്തിക്കുന്നതുവരെ 4 ദിവസത്തിലേറെ കുമാറിനെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. മൃതദേഹത്തിൽ 32 മുറിവുകളെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് പൊലീസിനു കുരുക്കാകുന്നത്. തുടകളിലെ പേശികൾ ചതഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, കണങ്കാലുകളിൽ ഉരുളൻ തടികൊണ്ടുള്ള ക്ഷതവുമുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ ‘ഉരുട്ടൽ ശിക്ഷ’ പ്രയോഗിച്ചെന്നാണു സംശയം.



English Summary: Peerumedu remand accused death; action will take against police officers