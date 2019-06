മാവോയിസ്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടൽ: മൂന്നു സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർക്ക് വീരമൃത്യു

ബിജപുർ∙ ചത്തിസ്ഗഢിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്നു സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർക്ക് വീരമൃത്യു. വെടിവയ്പ്പിനിടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കേഷ്കുതുലിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. പട്രോളിങ്ങിനിടെ ചത്തിസ്ഗഢ് പൊലീസിനും സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർക്കും നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഒളിച്ചിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ച് രണ്ട് ജവാൻമാരും െപൺകുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

അസിസ്റ്റൻറ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിവയ്പ്പിൽ സാരമായി പരുക്കേറ്റ മറ്റൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് പരുക്കേറ്റു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ചരക്ക് വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് വെടിയേറ്റത്. കേഷ്കുതുൽ, ബിജപുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



English summary: 2 CRPF personnel killed in encounter with maoists in Chhattisgarh