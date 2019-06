ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണശാല; ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം

കൊൽക്കത്ത∙ എഴുപതു ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികളുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഭക്ഷണശാല നിർമിക്കണമെന്ന മമത സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിനെച്ചൊല്ലി ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. മമത സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും രംഗത്തെത്തി. സർക്കാർ ഉത്തരവ് മതപരമായ വിവേചനത്തിനു കാരണമാകുമെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ഇതു വളരെ പഴയ ഉത്തരവാണെന്നും നേരത്തേ തന്നെ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പ്രതികരിച്ചു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനു സംഭവിച്ച പിഴവുകാരണം പഴയ ഉത്തരവു വീണ്ടും പൊങ്ങിവന്നതാണെന്നും മമത വിശദീകരിച്ചു.

വഞ്ചനാപരമായ നടപടിയാണു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് ബിജെപി ബംഗാൾ ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 25ന് കുച്ച്ബെഹാറിലെ ന്യൂനപക്ഷകാര്യ ജില്ലാ ഓഫിസർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പും ദിലീപ് ഘോഷ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. ജില്ലാ ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് അയച്ച ഉത്തരവിൽ 70 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണു നിർദേശം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു ഭക്ഷണശാല നിർമിക്കുന്നതിനാണ് ഉത്തരവെന്നും വ്യക്തമാണ്.

വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടു ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടത്തുകയാണ് തൃണമൂലെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തിനാണു വിദ്യാർഥികളോടു വിവേചനം? നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്നും ദിലീപ് ഘോഷ് സംശയമുന്നയിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വികസനം മാത്രമാണ് തൃണമൂലിനു താൽപര്യം. ഹിന്ദു വിദ്യാർഥികൾ എന്തു തെറ്റാണു ചെയ്തത്? അവർക്കും ഭക്ഷണശാലകൾ നിർമിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്തെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ‌ ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ അറിവോടെയല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉത്തരവ് പുറത്തുവിട്ടതെന്നു മമത മറുപടി നൽകി. ന്യൂനപക്ഷകാര്യ വകുപ്പ് എന്നാണ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് ഓർമയില്ല. ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വികസനത്തിനു ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദേശമനുസരിച്ചാണ് നടപടി. തങ്ങൾ അതു പിന്തുടരുകയാണെന്നും മമത മറുപടി നൽകി.

വിദ്യാർഥികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയല്ല ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മമത പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണശാലകൾ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അതു നൽകുകയാണ്. കുട്ടികൾ പുറത്തിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ മുസ്‍ലിം വിദ്യാർഥികള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും മമതാ ബാനർജി അവകാശപ്പെട്ടു. സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: BJP-Trinamool clash over dining hall for schools with 70 percent Muslims