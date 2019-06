രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടരാൻ മുറവിളി: കൂട്ടരാജിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുകൂലിച്ചു നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രാജിവയ്ക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടരുന്നതിനും സ്വതന്ത്രമായി പുതിയ നേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമായാണു കൂട്ടരാജി. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടതോടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്ന തീരുമാനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു താൽപര്യമുള്ളവരെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണു കൂട്ടരാജി.



പാർട്ടിയുടെ നിയമ–വിവരാവകാശ സെൽ ചെയർമാൻ വിവേക് തൻക രാജിവെച്ചതിനു പിന്നാലെ നിരവധി പേർ ഡൽഹി, മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാജിവെച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് തൻക രാജിവെച്ചത്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് അധിക കാലം കാത്തുനിൽക്കാനാകില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു തുടർന്നു പാർട്ടിയെ പോരാട്ടവീര്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റണമെന്ന് തൻക ട്വിറ്ററിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും രാജിക്കത്ത് നൽകി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്കു പുതിയ സംഘാംഗങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണിത്. പാർട്ടിയെ പോരാട്ടസജ്ജമാക്കുന്നതിനു കാതലായ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹവും അർപ്പണ ബോധവുമുണ്ട്. ദേശീയതലത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്ന സംഘത്തെ സൃഷ്ടിക്കണം– അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽഹി സ്ഥാനാർഥി ആയിരുന്ന രാജേഷ് ലിലോതിയ കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. ഹരിയാന വനിത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സുമിത്ര ചൗഹാൻ, മേഘാലയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നേത പി. സാങ്മ, സെക്രട്ടറി വിരേന്ദർ രാത്തോർ, ചത്തിസ്ഗ‍ഢ് സെക്രട്ടറി അനിൽ ചൗധരി, മധ്യപ്രദേശ് സെക്രട്ടറി സുധീർ ചൗധരി, ഹരിയാന സെക്രട്ടറി സത്യവീർ യാദവ് എന്നിവരും രാജിവച്ച പ്രമുഖരിൽപെടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരേയും അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയവരേയും കണ്ടെത്തുന്നതിനു മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി തയാറായിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത പരാജയത്തിനു കാരണക്കാരായിട്ടും പല നേതാക്കളും സ്ഥാനങ്ങളിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പാർട്ടി ചെയർമാനെ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി വീണ്ടും ചേരും. അതിനു മുൻപ് നിരവധി പേർ ഇനിയും രാജിവയ്ക്കുമെന്നാണു സൂചന.

English summary: Mass resignations rock Congress, several leaders quit posts in honour of Rahul Gandhi