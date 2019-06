ആംബുലൻസില്ല: ബൈക്കിൽ ഗർഭിണിയുമായി ആശുപത്രി കയറിയിറങ്ങി ഭർത്താവ്

ലതേഹർ(ജാർഖണ്ഡ്)∙ ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ചോരയൊലിക്കുന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ബൈക്കിലിരുത്തി ആശുപത്രികൾ കയറിയിറങ്ങി ഭർത്താവ്. രക്തം വാർന്ന് ബോധരഹിതയായ ശാന്തി ദേവിയെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബൈക്കിലിരുത്തി ഭർത്താവ് കമാൽ ഗഞ്ചു ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ആംബുലൻസിനായി നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ബൈക്കിലിരുത്തി ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതെന്ന് കമാൽ ഗഞ്ചു പറഞ്ഞു.

ജാർഖണ്ഡിലെ ചത്വാങ് ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം. ആദ്യം പത്തു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും ലതേഹറിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടേക്കും ബൈക്കിൽ തന്നെയാണു കൊണ്ടുപോയത്. ലതേഹറിലെത്തിയപ്പോൾ റാഞ്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു നിർദേശം. മൂന്നു ദിവസമായി ഭാര്യയ്ക്കു പനിയുണ്ടായിരുന്നെന്നു കമാൽ ഗഞ്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നീടാണു രക്തം പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. ആംബുലൻസ് വിളിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നും കുമാർ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം ആശുപത്രി അധികൃതർ സംഭവം നിഷേധിച്ചു. 40 മിനിറ്റുകൊണ്ടേ ആംബുലൻസ് ഗ്രാമത്തിലെത്തുവെന്ന് അറിയിച്ചതാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃർ പറഞ്ഞു. ആംബുലൻസ് എത്തുന്നതു കാത്തുനിൽക്കാതെ ബൈക്കിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യത്തിനു രക്തമില്ലാത്തതിനാലായിരുന്നു മറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തതെന്നും ജില്ല സിവിൽ സർജൻ ശിവ്പൂജൻ ശർമ പറഞ്ഞു.



English summary: Pregnant woman taken to 3 hospitals on bike in Jharkhand