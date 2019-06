തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടു വനിതാ തടവുകാർ അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിൽ ചാടിയ സംഭവത്തിൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തു. രണ്ടു താൽകാലിക വാർഡർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇവർക്കെതിരെ നേരത്തേ നടപടിക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. തടവുകാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീഴ്ച വന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ജയിലിലെ സുരക്ഷ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി. ജയില്‍ ഡിഐജി തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് ജയില്‍ ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിങ്ങിനാണു കൈമാറിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Actions against Attakulangara Jail Superintendent and officers in two women prisoners break out incident