പ്രളയത്തിൽ തളർന്നില്ല; ലാഭം കൂട്ടി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം, നിക്ഷേപകർക്ക് ലോട്ടറി

കൊച്ചി ∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള കമ്പനി (സിയാൽ) കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നേടിയ അറ്റാദായം 166.92 കോടി രൂപ. ഇതിൽ 27 ശതമാനം ലാഭവിഹിതമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ നിക്ഷേപകർക്ക് ലോട്ടറിയടിച്ചു. സിയാൽ ചെയർമാൻ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത്.

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 650.34 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തവരുമാനമാണ് സിയാലിനുണ്ടായത്. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 553.41 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് 15 ദിവസം വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിലും മൊത്തവരുമാനത്തിൽ 17.52 % വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 155.99 കോടിയായിരുന്നു. അറ്റാദായത്തിൽ ഏഴു ശതമാനം വർധന. സിയാൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആൻഡ് റീട്ടയിൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (സിഡിആർഎസ്എൽ) ഉൾപ്പെടെ സിയാലിന് 100 ശതമാനം ഉടമസ്ഥതയുള്ള ഉപകമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 807.36 കോടി രൂപയുടെ മൊത്ത വരുമാനവും 184.77 കോടി രൂപ ലാഭവുമുണ്ട്.

മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം മൊത്തവരുമാനം 701.13 കോടി രൂപയും അറ്റാദായം 169.92 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു. സിയാൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മാത്രം ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 240.33 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നേടി. 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 18, 000-ൽ അധികം നിക്ഷേപകരാണ് സിയാലിനുള്ളത്. സിയാലിന്റെ രജത ജൂബിലി വർഷമാണിത്.

2003-04 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ സിയാൽ മുടങ്ങാതെ ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നുണ്ട്. 32.41% ഓഹരിയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 2017-18 ൽ മാത്രം 31 കോടി രൂപ ലാഭവിഹിതമായി നൽകി. നിലവിൽ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ 228% മൊത്തം ലാഭവിഹിതം ഓഹരിയുടമകൾക്ക് മടക്കി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 2018-19 ൽ ബോർഡ് ശുപാർശ നിക്ഷേപകരുടെ വാർഷിക യോഗം അംഗീകരിച്ചാൽ ഇത് 255% ആയി ഉയരും.

English Summary: CIAL turnover and net profit in 2018-19 up despite floods