രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഗോരക്ഷകർ തല്ലിക്കൊന്നു: ഇപ്പോൾ പശുക്കടത്തിന് കേസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജസ്ഥാനിൽ ഗോരക്ഷകർ മർദിച്ചുകൊന്ന കർഷകനെതിരെ പശുവിനെ കടത്തിയതിന് കേസ്. 2017ലാണ് ഗോരക്ഷകർ പശുവിനെ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പെഹ്‌ലു ഖാൻ എന്ന കർഷകനെ മർദിച്ചു കൊന്നത്. പെഹ്‌ലു ഖാനും രണ്ട് മക്കളും ചേർന്ന് ജയ്പൂരിൽനിന്നും ഹരിയാനയിലേക്ക് പശുക്കളുമായി പോകുന്നതിനിടെ ജയ്പുർ–ഡൽഹി ദേശീയപാതയിലാണ് ഗോരക്ഷകർ തടഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം ആശുപത്രിയിലാണ് പെഹ്‌ലു ഖാൻ മരിച്ചത്. മർദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് പേർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. ജില്ല കലക്ടറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പെഹ്‌ലു ഖാനെതിരെയുള്ള കേസ്. പെഹ്‌ലു ഖാൻ മരിച്ചതിനാൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കും. എന്നാൽ മക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് തുടരും.

മർദനത്തിൽ പ്രതികളായ എട്ടുപേർക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. രണ്ടുപേരെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ഗോരക്ഷകർ വണ്ടി തടഞ്ഞപ്പോൾ രേഖകളെല്ലാം അവരെ കാണിച്ചതാണെന്ന് മകൻ ഇർഷാദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രേഖകളെല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞ് ഗോരക്ഷകർ മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇർഷാദ് പറഞ്ഞു.

